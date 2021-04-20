ننشر صورة أول نموذج لشهادات لقاح كورونا الإلكترونية للمسافرين للخارج

حصلت "الشروق" على نسخة من الشهادة الإلكترونية التي تستعد الوزارة لإصدارها قريبا للمسافرين للخارج، وكتب عليها شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وعليها الأهرامات الثلاثة وتحمل اسم جمهورية مصر العربية.

وتفتتح غدا وزارة الصحة والسكان، 125 مركزا دوليا لتلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج، موزعة على جميع المحافظات، حيث تعمل هذه المراكز على تسريع عملية تلقي اللقاح للمسافرين، دون الانتظار في المراكز الأخرى المعنية بتطعيم مع باقي المواطنين، وسيتم تحديد موعد عاجل لتلقي الجرعة خلال 72 ساعة.

وأتاحت وزارة الصحة والسكان التسجيل للحصول علي اللقاح للمسافرين للخارج، حيث خصصت إمكانية اختيار مركز لقاح المسافرين عند اختيار المحافظة ثم المركز الذي تريد التطعيم به، وعند التطعيم سيتم اختيار اللقاح المناسب للسفر سواء كان لدول الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي.

وهذه الشهادات ستكون صالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج وفي المطارات، ويمكن للمواطن الحصول عليها بالتوجه إلي أقرب مركز دولي لتلقي اللقاحات وتقديم ما يثبت سفره للخارج، سواء تذكرة الطيران أو التأشيرة في الباسبور، ويمكن بعدها استخراج الشهادة الإلكترونية للتطعيم.

وسيتم إصدار الشهادة الإلكترونية للمسافرين تشتمل على (QR code)، يوضح الحالة الصحية للمسافرين، ومدون بهذه الشهادة ميعاد الحصول على الجرعة الأولي من اللقاح، أو حصولهم على الجرعتين، بالإضافة إلى نوع اللقاح المستخدم.

وخلال الأيام المقبلة سيصل مصر حوالي 20 مليون جرعة من لقاح جونسون الذي سيتم تخصيصه لتطعيم المسافرين، حيث أنه جرعة واحدة وتم إقراره من أغلب البلاد حول العالم.

كما سيصل مصر حوالي 2 مليون ونصف جرعة من لقاح فايزر خلال أيام أيضا لاستخدامه في أغراض السفر للبلدان التي تطلب هذا اللقاح، أو القادمين من الخارج والمطعمين بجرعة واحدة من لقاح فايزر في الخارج.

وسيتم ضخ حوالي 35 مليون جرعة لقاح استرازنيكا التي ستصل مصر قريبا بمراكز اللقاحات، لإنعاش عملية التطعيمات قبل بداية الموجة الرابعة للفيروس المتوقعة خلال سبتمبر المقبل.

كما سيتم ضخ مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصنع في مصر بمراكز تلقي اللقاحات فور صدور ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح خلال أيام من هيئة الدواء المصرية والمعنية بتحليل الإنتاج والموافقة عليها استخدامه.