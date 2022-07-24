دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للعودة إلى قيم العدالة والمساواة والتعاطف بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وذلك في إطار رسالة وجهها للمسلمين بهذه المناسبة السبت.

وقال بايدن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتفكر والصوم والصلاة؛ تقديرًا للتضحيات التاريخية في شهر محرم".

وأضاف: "في الوقت الذي نبدأ فيه السنة الجديدة، دعونا نلتزم مجددا بقيم العدالة والمساواة والتعاطف".

Many of our Muslim friends and neighbors mark the Islamic New Year as an occasion to reflect, fast, and pray in honor of the historical sacrifices during the holy month of Muharram.



As we start this new year, let us recommit to the values of justice, equality, and compassion. — President Biden (@POTUS) July 29, 2022

بايدن كان قد ألغى قائمة حظر السفر التي كانت مفروضة على عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة في أحد أول قراراته التنفيذية بعد دخوله إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.