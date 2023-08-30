الانقلابيون في الجابون يعينون رئيسا مؤقتا

عين القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة في الجابون، قائد الحرس الرئاسي بريس كلوتير اوليجوي نجويما، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وسيكون، نجويما، الذي أفادت تقارير إعلامية بأنه من أقارب الرئيس على بونجو، أيضا "رئيسا مؤقتا"، حسبما أعلن متحدث باسم ما يسمى المجلس الانتقالي على شبكة "جابون 24" مساء اليوم الأربعاء.

كان نجويما يشغل منصب رئيس الحرس الجمهوري، وهو وحدة نخبة بالجيش مسئولة عن حماية رئيس الدولة، منذ عام 2020.

ووفقا لتقرير لمجلة "جون أفريك"، فإن والدته كانت على صلة قرابة بعمر بونجو والد الرئيس علي بونجو، الذي كان يحكم الدولة الصغيرة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي منذ عام 1967 وحتى وفاته عام 2009.