يستمر مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة الدقهلية، في موسمه الخامس، في تقديم عروضه الفنية التي تحظى بإقبال جماهيري واسع، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

وشهدت مدينة جمصة سهرة فنية جديدة جمعت بين الطرب الأصيل والفلكلور الشعبي إلى جانب عروض الموهوبين، بمشاركة فرق الهيئة من مختلف المحافظات.

وأحيت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية السهرة بمجموعة من الرقصات المستوحاة من فلكلور مدن القناة، من تصميم عمرو عجمي، وتدريب شريف مبارك، وموسيقى ماهر كمال، من أبرزها: جاني الجميل، البدوي، الضمة، سمسمية، نوح الحمام، الصيادين، وبتغني لمين يا حمام، بالإضافة إلى فقرة التنورة التراثية.

وفي فقرة الموسيقى العربية، قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية السهرة مجموعة من أغاني الطرب الأصيل، منها: الليلة الكبيرة، مابيسألش عليّ أبدا، أما براوة، حارة السقايين، رمش عينه، وميدلي لسيد درويش.

كما تغنت فرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسين موسى بمجموعة من الأغاني الطربية، منها: اللي تعبنا سنين، اسمعوني، جانا الهوا، ألف ليلة وليلة، سألوني الناس، دارت الأيام، عيون القلب، قولوا لعين الشمس، أي دمعة حزن، وللصبر حدود.

وتواصلت الفعاليات مع عروض فنية لمواهب قصر ثقافة المنصورة تضمنت إنشادا دينيا قدمه هاني الخضري، وفقرة رسم للفنان أحمد السعيد دافنشي والفنانة نادين السيد.

كما قدم فريق مسرح عرائس الحلاتية بقيادة الفنان محمد قطامش، فقرة بعنوان "عالم سمسم"، وسط تفاعل كبير من الأطفال، فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب المصاحب، الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم مع فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري قدمتها فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة مصطفى عبده، منها: أيووه، فرح إسكندراني، إلى جانب فقرات فلكلورية متنوعة منها: البمبوطية، الفلاحي، النوبي، الصعيدي، حلاوة شمسنا، ورقصة التنورة، وختاما تابلوه يا بلدنا الحلوة الذي لاقى إعجاب الحضور.

وتنفذ فعاليات مهرجان صيف بلدنا بمدينة جمصة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر.

وتقدم فعاليات المهرجان يوميا في التاسعة مساءً بالمجان للجمهور والمصطافين، حتى الثاني من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والورش التفاعلية والعروض المسرحية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال تقديم تجارب إبداعية حية تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، وتدعم المواهب من مختلف الأعمار.