تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

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يستضيف فريق الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي، اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

تلقى الزمالك خسارة ثقيلة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد أمام أرتا سولار، على ملعب عزام في تنزانيا، وأصبح الفارس الأبيض مطالبًا بتحقيق الفوز على بطل جيبوتي بثلاثية دون رد، من أجل التأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة أرتا سولار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، شيكابالا، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.