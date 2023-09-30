مدبولي: مضاعفة نسبة المعمور في مصر بحلول عام 2050

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مخطط التنمية يستهدف رفع نسبة المعمور إلى 14.5% بحلول عام 2050، ارتفاعا من 7%.



وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا تغطي 13.8%.



وأوضح أن الدولة تعمل بأقصى سرعة للوصول إلى هذا الهدف، قائلا إن مخطط التنمية تضمن تحديدا مناطق معينة للبدء بها مثل الساحل الشمالي وغرب الدلتا ومناطق الشرق ومنطقة قناة السويس.



ولفت إلى خلق شرايين ومحاور ليست طرقا لكنها محاور تنمية، اعتمادا على تطوير منظومة النقل بشكل كامل.



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.