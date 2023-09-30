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تحتفل محافظة المنوفية بالذكرى ال٥٠ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية من استعداداتها للاحتفال العبور العظيم.

ومن المقرر أن يضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بميدان الشهداء بشبين الكوم، وسط أنغام الموسيقى العسكرية والوطنية.

وتشهد المحافظة تنظيم حفلًا غنائيا بعد غد الاثنين، بمناسبة مرور خمسون عاما على حرب السادس من أكتوبر المجيدة، الساعة الخامسة مساءا بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، بحضور نخبة من الفنانين (عمر كمال - مسلم - محمد شاهين) وفقرات أخرى متنوعة بأغاني وطنية والحضور مجانا.