قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وإذا تم بناؤه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.

وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، موضحًا أنه إذا تم تطبيقه بطرق جديدة فلن يظلم المواطن.

وأشار إلى أن هناك دعما نقديا يكون مشروطا وآخر يكون كاملًا، موضحًا أن هذا تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة.

وشدد وزير التموين، على أنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه، واصفًا ذلك بأنه الشغل الشاغل للوزارة.

ونوه بأن المبلغ المرصود للدعم خلال العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده في العام المالي السابق، كما أن العام المقبل سيشهد مخصصات أكبر للدعم.