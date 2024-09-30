الخارجية الألمانية: نحو 1800 ألماني يتواجدون في لبنان حاليا

قالت الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، إنها تقدر وجود 1800 ألماني في لبنان، التي تواجه تصعيدا كبيرا للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وحزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن نحو 1800 ألماني سجلوا أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات.

ويمكن هذا النظام الألمان في الخارج من أن يتم إبلاغهم سريعا من جانب الممثلين الألمان في المواقف الحرجة، وأن يتم تضمينهم في إجراءات الأزمات المحتملة مثل عمليات الإجلاء.

وفي أعقاب اشتباكات متفرقة على الحدود منذ نحو عام، شنت إسرائيل هجوما جويا كبيرا على أهداف في أنحاء لبنان الأسبوع الماضي.

ولقي المئات من الأشخاص حتفهم، كما نزح عشرات الآلاف في لبنان في ظل القتال، حسبما ذكرت السلطات اللبنانية.

وقال المتحدث إن فريق التعامل مع الأزمات بالحكومة الألمانية، قيّم الوضع في لبنان يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأضاف أن مطار بيروت مازال مفتوحا، على الرغم من الرحلات المقيدة بصورة كبيرة، وكذلك المطار في تل آبيب.

وأوضح أن الوزارة تساعد الألمان على مغادرة البلاد، على الرغم من أنه أضاف "نحن لا ننفذ سيناريو الإجلاء بصورة صريحة".