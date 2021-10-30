مشاورات رباعية لبايدن وميركل وماكرون وجونسون حول البرنامج النووي الإيراني

أجرى زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاورات بشأن استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاءت هذه المشاورات لزعماء الدول الأربع على هامش قمة مجموعة العشرين في روما اليوم السبت.

وذكر البيت الأبيض اليوم في وقت سابق لعقد اللقاء أن من المنتظر أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنسيق موقف مشترك في مواجهة إيران.

وتعتزم إيران استئناف المفاوضات النووية في فيينا في تشرين ثان/نوفمبر المقبل وذلك بعد أن كانت المحادثات الخاصة بإعادة تفعيل الاتفاق النووي الموقع في 2015 قد توقفت بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي وما أعقب ذلك من تغيير للحكومة.

وجاءت هذه المحادثات على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من هذا الاتفاق إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 وإصداره قرارات بفرض عقوبات جديدة على إيران التي ردت بتوسيع نطاق عمل برنامجها النووي.

ويبذل الشركاء المتبقون في الاتفاق جهودا من أجل إعادة العمل به مرة أخرى.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تصنيع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها والتي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وكان شركاء الاتفاق المتبقون ويمثلهم كل من الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي قد تفاوضوا مع إيران في فيينا مؤخرا فيما شارك دبلوماسيون أمريكيون بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات.

وكانت الإدارة الأمريكية أكدت على الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة لكنها أشارت أيضا إلى ضغط عنصر الوقت.