أسامة ربيع يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS فاسيليوس كروستاليس، يرافقه مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكي للملاحة ""ABS في الشرق الأوسط وإفريقيا كريس جرينوود؛ لبحث سبل التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وشهد اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.

وأكد ربيع، على اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح ربيع، أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية IMO؛ للحفاظ على البيئة البحرية وهو ما سيجرى الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومن جهته، أعرب فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة "ABS"، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا مما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات في قطاع النقل البحري، مشيدا بالإجراءات التي تنتهجها الهيئة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير المجرى الملاحي للقناة.

وقدم كروستاليس للفريق أسامة ربيع، تحيات أعضاء المكتب الأمريكي للملاحة، وأهداه وثيقة انتخابه عضوا في المكتب الأمريكي للملاحة تقديرا لجهوده في دعم صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

ويعد المكتب الأمريكي للملاحة، أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية وتأسس عام ١٨٦٢ وهو مسؤول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، وتقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.