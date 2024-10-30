حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة الخيام جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا الساعة 04:30 من فجر اليوم، للمرة الثانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية».

وجدد الإشارة إلى أن الاستهداف يأتي «دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه».

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية استأنفت محاولات التوغل في مدينة الخيام جنوب البلاد، من الجهتين الشرقية والجنوبية.

وأضافت أن اشتباكات درات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى، بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.

ونوهت أن «الطيران الاستطلاعي المعادي يواصل تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون».