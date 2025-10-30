المركز القومي لثقافة الطفل يختتم احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر

اختتم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتي استمرت على مدار شهر أكتوبر، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، وذلك يوم أمس الأربعاء.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، التي أكد فيها على أهمية نصر أكتوبر المجيد وما يمثله من رمز للانتصارات المصرية عبر العصور، والذي يجب أن يتخذ منه الأطفال نموذجا في حياتهم لقوة الإرادة والصمود والنجاح.

كما عبر الدكتور العزازي عن سعادته بإبداعات الأطفال الفنية التي تصدر من القلب وكأنهم قد عاصروا الحرب، وإن دل ذلك فيدل على رسوخ الهوية المصرية في وجدان الأجيال الشابة التي ستحمل راية مصر في المستقبل.

ثم بدأت الفقرات الفنية مع فقرات غنائية لفريق كورال "سلام" والذي تغني بمجموعة من الأغاني الوطنية اوبريت حكايات الانتصار كلمات سامي شاكر، وأغنية الشهيد، وأوبريت ٥٠ سنة كلمات أحمد طلب، وميدلي من التراث المصري، ألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض وإنتاج المركز، ثم فقرة إلقاء شعر للمبدعة السفيرة لجين علي، أعقبه عروض استعراضية لفريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة عبد الرحمن أوسكار على مجموعة من الأغاني الوطنية، ثم إلقاء شعر للمبدع الصغير طلال حمدي.

ثم كرم الأمين العام مجموعة من المتفوقين بشهادات تقدير.

وقدم المبدعان الصغيران أحمد ومحمد الطحلاوي أداء تمثيلي لكلمات مأثورة عن نصر أكتوبر، كما قدمت المبدعة الصغيرة رويدا محمد كلمة بالإنجليزية تعبيرا عن النصر، وترجمة لجين علي.

واختتم الحفل بعرض اسكتش أبطال النور والظل لفريق "كنزنا" المسرحي، والذي يلقي الضوء على أبطال حرب أكتوبر المعروفين إعلاميا والمجهولين أيضا في إطار بسيط على لسان "تيته انتصار"، العرض تأليف وإخراج أحمد جابر ومن انتاج المركز القومي لثقافة الطفل.

قدم الحفل مجموعة من المبدعين الصغار من أبناء المركز الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير فريدة مجدي، عبد الرحمن ماهر، لجين علي.