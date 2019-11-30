أعلنت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جوترز، أمس الجمعة، خلال عرض برنامج ثقافي في برلين أن الاحتفال بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقي العظيم لودفيج فان بيتهوفن (1770 – 1827) ابن مدينة بون سيكون مناسبة لإقامة ألف احتفالية خلال العام المقبل 2020 على جميع المستويات والقنوات.

وستقام الحفلات الموسيقية والعروض الأوبرالية والمهرجانات والمعارض بهذه المناسبة وفقا لما ذكرته الوزيرة في جميع أرجاء البلاد.

وقال أرمين لاشيه رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا إن المدينة التي تمثل مسقط رأس بيتهوفن، مدينة بون، والتي كان يقيم بها الفنان الكبير حتى الثانية والعشرين من عمره، وقبل انتقاله إلى فيينا ستقوم بدور كبير في هذه الاحتفاليات.

وأعدت الحكومة الاتحادية ميزانية لإقامة عام بيتهوفن قدرها 27 مليون يورو كما أعدت ولاية شمال الراين ويستفاليا ميزانية قدرها عشرة ملايين وتقدم دائرة الراين – سيج 5ر1 مليون يورو لهذه الاحتفاليات.