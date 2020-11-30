 الدفاع الروسية ترصد 32 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية ترصد 32 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:15 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 32 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (17) وحلب (2) واللاذقية (11) وحماة (2).

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية - في بيانها - أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين في بلدة وادي العيون بريف طرطوس، حيث تم من خلالها توزيع 880 سلة غذائية بوزن 3.388 طن، وفي بلدة قمحانة بريف حماة، حيث تم توزيع 600 سلة غذائية بوزن 2.31 طن.


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