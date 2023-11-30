البيت الأبيض: نقدم لإسرائيل النصيحة والمشورة فيما يخص حرب المدن

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن هناك 6 أمريكيين غادروا غزة حاليا، وهناك امرأة لا يمكن الاستدلال عليها.

وأوضح خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنه ما زالت واشنطن تعتقد أن لدى إسرائيل الحق في ملاحقة حماس وستسمر في دعمهم، مضيفا أن بلاده ستواصل جهودها مع مصر وقطر؛ لتمديد الهدنة الإنسانية، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وذكر أن الولايات المتحدة تقدم للجانب الإسرائيلي النصيحة والمشورة، فيما يخص حرب المدن.

ومن ناحية أخرى، أبدى المتحدث باسم البيت الأبيض، استنكار بلاده لواقعة إطلاق النار في محطة للحافلات بالقدس وقد تبنته حركة حماس، صباح اليوم، واصفا إياها بـ«الهجوم الإرهابي».

وعقب: «بالطبع ندين هذا الهجوم الإرهابي، وهذا العنف الشنيع، وهذا الهجوم يشكل مثالا جديدا على التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الإسرائيلي».

وتبنت حركة «حماس»، عملية القدس التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين، داعية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس: «تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيديها القساميين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر البطولة، منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين».

وأكدت أن «هذه العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه».