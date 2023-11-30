الاتحاد الأوروبي واقتصاديات أمريكا الجنوبية يقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

يقترب الاتحاد الأوروبي وأكبر الاقتصاديات في أمريكا الجنوبية، أكثر من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق تجاري بعد أكثر من عقدين من بدء المفاوضات.

وأعرب المسئولون من الجانبين عن تفاؤلهم إزاء إمكانية توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أشخاص على صلة بالأمر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعتزمان اللقاء على هامش مؤتمر "كوب 28" في دبي من أجل تقديم دفعة سياسية أخيرة نحو إقرار اتفاق.

وسوف يعقد اللقاء، المقرر بعد غد السبت، في ظل إحراز تقدم كبير في المفاوضات الفنية بين الجانبين.

ومن شأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور- وهو اتحاد جمارك يتألف من الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي، إنشاء سوق متكامل يضم 780 مليون مستهلك، مما سوف يجعله أكبر اتفاق في تاريخ الكتلة الأوروبية، وأحد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم.