عبدالمنعم سعيد: 70% من اليهود الأمريكيين لم يصوتوا لترامب رغم تهديده لهم

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، ، إن 70% من اليهود الأمريكيين لم يصوتوا للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن إسرائيل شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الإدارة الحاكمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، أن ترامب حاول تهديد اليهود الأمريكيين خلال حملته الانتخابية بقوله: «إذا لم تصوتوا لي؛ ستباد إسرائيل»، لكنهم رغم ذلك لم يستجيبوا له.

وأوضح أن الديمقراطيين امتلكوا آليات الفوز في الانتخابات في ظل مواجهة منافس مدان بـ 94 تهمة، واصفا ترامب بـ «المجرم» بحكم القضايا ضده في المحاكم.

وأشار إلى أن إحصائيات الانتخابات الأمريكية تظهر أن الأغلبية الساحقة ممن صوتوا لكامالا هاريس -المرشحة الديمقراطية- من حملة الشهادات الجامعية، بينما الأغلبية الساحقة ممن لم يحصلوا على شهادات جامعية صوتت لترامب.

ولفت إلى أن ترامب يسعى لطرد 11 مليون لاتيني من الولايات المتحدة؛ لتوفير فرص عمل للأمريكيين الذين ينافسهم اللاتينيون بقبولهم أجورًا أقل؛ ولذلك دعمه هؤلاء بسبب موقفه من الهجرة والمرأة.