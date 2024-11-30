إسرائيل تعترض درون قادمة من الشرق للمرة الثانية خلال ساعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض سلاح البحرية في البحر الأبيض المتوسط طائرة بدون طيار (درون) أُطلقت من جهة الشرق، قبل دخولها أجواء إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إن سفينة صاروخية تابعة لسلاح البحرية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق، دون تحديد مكان إطلاقها، لكنه غالبا ما يستخدم عبارة "جهة الشرق" للإشارة إلى العراق.

وأضاف أن صفارات الإنذار لم تفعّل لأن الحدث وقع خارج الأجواء الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثانية خلال الساعات الأخيرة الماضية التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة درون قادمة من جهة الشرق.

وخلال الشهور الماضية، أطلقت "المقاومة الإسلامية بالعراق" طائرات بدون طيار (درون) في هجمات طالت أهدافا عدة بإسرائيل، بينها إيلات، دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي 18 نوفمبر الجاري، رصدت إسرائيل 65 هجوما بمسيّرات قادمة من العراق منذ بداية الشهر، وسط ارتفاع في عدد الهجمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.