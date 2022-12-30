تباطؤ التضخم في إسبانيا في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي

تراجعت وتيرة التضخم في إسبانيا خلال شهر ديسمبر الجاري، للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض بواقع النصف مقارنة بمعدلاته في منتصف العام، مع استمرار تراجع تكاليف الطاقة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



وذكر مكتب الإحصاءالإسباني أن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال شهر ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 6ر5% مقابل 7ر6% في نوفمبر.



وجاءت هذه النسبة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم وبلغت 8ر5% في تقديرات أولية.



وذكرت بلومبرج أن تراجع معدل التضخم الرئيسي جاء مدفوعا باستمرار انخفاض أسعار الكهرباء والوقود، حيث انخفض التضخم بأكثر من 5% منذ ارتفاعه إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 7ر10% في يوليو الماضي.



ومددت الحكومة الإسبانية العمل بالاستقطاعات الضريبية على فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، كما ألغت أو خفضت ضريبة القيمة المضافة على كثير من المنتجات الغذائية، في إطار جهود لمواجهة التضخم منذ عام 2021.