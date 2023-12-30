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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

وكالات
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 3:59 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد حسين إسماعيل مسالمة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.

وأصيب جنديان إسرائيليان في حصيلة أولية، لتنفيذ عملية دهس استهدفت مجموعة من الجنود عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ووثقت شبكة «قدس» الإخبارية، من منطقة العملية، لحظة نقل الجيش الإسرائيلي الجنديين المصابين عبر مركبة إسعاف عسكرية.

كما وردت أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه مركبة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، نفس مكان تنفيذ عملية الدهس، وإصابة المنفذ بالرصاص.

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