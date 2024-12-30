رشقات صاروخية من شمال غزة والاحتلال يلمّح لقرب انتهاء عملية جباليا

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية، رغم استمرار الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال على المنطقة منذ نحو 3 أشهر، والذي أشارت تقارير إسرائيلية اليوم الاثنين إلى قرب انتهائه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين أُطلقا من شمال قطاع غزة.

وأفادت الصحفية نجوان سمري بأن الصاروخين أطلقا باتجاه زيكيم ونتيف هعساراه إلى الشمال من قطاع غزة، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار للمرة الرابعة في غلاف غزة خلال هذا اليوم.

وأوضحت أن صفارات الإنذار دوّت خلال وقت سابق في كيسوفيم، كما تم تفعيلها في مستوطنة نير عام صباح اليوم.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مستوطنة نير عام "برشقة صاروخية بالقرب من تجمع لآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت رصد صاروخين أُطلقا من شمال قطاع غزة تجاه القدس والنقب أمس الأول السبت.

وفي المجمل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 12 صاروخا من قطاع غزة نحو مدن وبلدات إسرائيلية منذ يوم الجمعة الماضي، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

من ناحية أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، قبيل تفعيل صفارات الإنذار في زيكيم ونتيف هعساراه، إن تقديرات عسكرية تشير إلى اقتراب انتهاء العملية البرية في جباليا شمالي قطاع غزة.