ليبيا والمغرب يبحثان استئناف الربط الجوي والبحري لتعزيز التعاون الاقتصادي

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تعمل ليبيا والمغرب على إحياء الربط الجوي بينهما بحلول عام 2025 بعد توقف دام قرابة 10 سنوات، كما يخططان لإطلاق خط بحري مباشر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المغربية الرباط بين وزير المواصلات في حكومة الوحدة الليبية سالم الشهوبي، ووزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، على هامش الدورة الاستثنائية الـ29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني.

وأعرب الطرفان بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل المغربية، عن التزامهما بتطوير التعاون الثنائي في قطاع النقل بمختلف أشكاله.

وأكد وزير المواصلات الليبي أهمية إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب لتعزيز التبادل التجاري ودعم التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

وصرح سالم الشهوبي بأن الحكومة الليبية مستعدة لدعم أي مبادرة لإطلاق خط بحري مباشر يسهم في تشجيع حركة التجارة بين البلدين.

من جهته، أبدى وزير النقل المغربي استعداد بلاده لدفع عجلة التعاون الثنائي مع ليبيا.

واتفق الطرفان على تكثيف اجتماعات اللجان التقنية المشتركة بهدف بحث آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل، وفق نص البيان.

يذكر أن حركة الطيران بين البلدين توقفت منذ فبراير 2015 عندما فرضت السلطات المغربية قيودا أمنية شملت منع الطائرات الليبية من دخول أجواء المملكة.