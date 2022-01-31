استعاد الممثل بيومي فؤاد، ذاكرته الدراسية، قائلا إنه لم يكن شديد التفوق في الدراسة، وكان كثيرا ما يتعرض للطرد، مضيفًا: «أكثر مادة كنت بغش فيها الفيزياء وكنت شاطر جدا فى التاريخ والفلسفة».

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أنه رسب في الثانوية العامة بسبب مادة اللغة العربية، متابعًا: «الامتحان كان شديد الصعوبة».

ويبدو أن الشائعات التي تلاحق برج الجوزاء ليست كاذبة، فاعترف «بيومي» أنه متقلب للغاية كبقية أبناء الجوزاء.

وتابع: «اشتغلت في فترة من فترات حياتي في مطعم سمك، حتى أساعد والدي، ولأنني كنت في مدرسة خاصة اثناء الثانوية وأردت مساعدة والدي في دفع مصاريف المدرسة الخاصة»، موضحًا ان والده لم يقصر ولكنه كان يرغب دائما في دعمه.

وتابع: «عملت أيضًا نقاش، وفي شركة نظافة، وفي مركب سياحي بالأقصر».