أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، تعاقده مع الجزائري محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قد طالب بتدعيم مركز خط الوسط في الميركاتو الحالي وبناءًا عليه تم عرض اللاعب علي اللجنة الفنية ومدرب الفريق الذين رحبوا بإنضمامه لأنه يعد أحد العناصر ذو الخبرات والقادرة على وضع بصمة واضحة مع الفريق في ظل القدرات الفنية لديه علي الصعيد الدفاعي والهجومي.

وحضر اللاعب مقر النادي في الساعات الأولي ليوم الإثنين رفقه وكيل أعماله لإنهاء كافة الإجراءات بعد الإتفاق علي جميع بنود العقد.

ويواصل مسئولو الدراويش بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات في العمل علي مدار الساعة وحتى الساعات الأخيرة قبل إغلاق القيد من أجل إنتقاء أفضل العناصر التي ستمثل إضافة فنية للفريق تسهم في عودته مجددا إلي مكانته الطبيعية التي يعلمها جميع جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

ويعد " بن خماسة " الصفقة العاشرة للدراويش فى هذا الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين.