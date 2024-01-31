مجدي يعقوب ينصح الخريجين بالتواضع وعدم الاستسلام والبحث عن الفرص

قال الدكتور مجدي يعقوب، إن خريجي الجامعة البريطانية يجب أن يشعروا بالسعادة للمؤهلات التي قدمتها الجامعة لهم، والتي يجب أن يسخروها لخدمة المجتمع وخدمة الإنسانية، فاليوم يعد احتفالا للمعرفة التي جعلتهم مسلحون لمواجهة سوق العمل، والتصدي لأي عقبات قد تواجههم والعمل على تطوير أنفسهم دائمًا.

ووجه السير مجدي يعقوب، نصيحة لطلاب الجامعة بضرورة إحساسهم بالشغف للنجاح وفعل المزيد، وكذلك تمتعهم بالتواضع ومعاملة الجميع بسواسية وتقديم الخدمات لهم، وعدم الاستسلام والبحث عن الفرص، واحترام الإنسانية، وتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا لأنهم مستقبل مصر، ومستقبل الإنسانية.

جاء ذلك خلال منح فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسير مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الدكتوراة الفخرية الدكتور ديفيد فينيكس، رئيس جامعة لندن ساوث بانك، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الدكتور مصطفي الفقي، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الدكتورة نادية الزخاري، عضو مجلس حكماء الجامعة البريطانية.

من جانبها، أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن اليوم يعد بمثابة احتفالية خاصة وغالية، لأننا نحتفل بالطلاب المتفوفين خلال مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة البريطانية، معربة عن ثقتها بهم بأنهم سيكونوا في مصاف القادة والرواد، لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا يدفعنا جميعًا للفخر بهم.

فيم قال الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، إن الطلاب الأوائل وطلاب الجامعة المتميزين هم نماذج ملهمة في مجتمعنا لتشجيع أقرانهم على التميز والتطلع لفعل المزيد، فالجامعة البريطانية هي مؤسسة أكاديمية تبني جيل من القادة والرواد المؤهلين لقيادة العالم وتحقيق أهدافه ومتطلباته.