الحكم على مساعدين لرئيس بنين بالسجن 20 عاما على خلفية مخطط انقلابي

صدر حكم ضد مساعدين لرئيس بنين باتريس تالون بالسجن 20 عاما، بعد القبض عليهما العام الماضي على خلفية الاشتباه في تخطيطهما لانقلاب في البلاد.

وأدين أوليفييه بوكو، وهو رجل أعمال وصديق قديم للرئيس، وأوزوالد هومكي، وهو وزير رياضة سابق، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" و "فساد مسؤول عام" من قبل محكمة مختصة بالجرائم المالية والإرهاب في العاصمة الاقتصادية كوتونو.

وصدر الحكمان مساء أمس الخميس.

وتم القبض على الرجلين في شهر سبتمبر بعد اتهامهما بتقديم رشوة لقائد مسؤول عن أمن الرئيس لتنفيذ انقلاب.

وذكر إيلون ماريو ميتونو، المدعي الخاص بمحكمة بنين للجرائم المالية والإرهاب أن تقارير أفادت بالقبض على هومكي بينما كان يسلم ستة حقائب أموال إلى رئيس الحرس الرئاسي.