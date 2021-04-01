 بلومبرج: إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا - بوابة الشروق
الخميس 1 أبريل 2021 12:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

بلومبرج: إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:54 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم .

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفًا يتمثل في إعطاء 200 مليون جرعة بحلول نهاية أبريل المقبل ، مضاعفا بذلك هدفه في الوقت الذي بدأت فيه حالات اًلإصابة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا بالبلاد في الارتفاع مرة أخرى.

وذكرت بلومبرج أن الهند تقيد صادرات اللقاح، وهي خطوة من المرجح أن تضر بشدة بالدول الأكثر فقرا في العالم .

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن شركةاسترازينيكا يجب أن تفي بالتزاماتها لتزويد الاتحاد الأوروبي باللقاحات قبل أن يُسمح لها بتصدير أي جرعات.

وأبلغت البرازيل عن أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية ، مسجلة مرة أخرى رقما قياسيا مع تفاقم تفشي المرض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك