 البرهان: لا نسمح بأي أمور تعكر صفو العلاقات السودانية المصرية - بوابة الشروق
الخميس 31 مارس 2022 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

البرهان: لا نسمح بأي أمور تعكر صفو العلاقات السودانية المصرية

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 12:48 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 12:48 ص

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الجميع من مصلحته الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، سواء المسؤولين أو الشعوب أو وسائل الإعلام.

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن السودان يقوم بواجبه الأخلاقي تجاه الشعبين، فهو يعمل على تقوية العلاقة بين البلدين وإدامتها والمحافظة عليها، متابعًا: «لا نسمح أبدا بأي تقاطعات أو أمور تعكر صفو هذه العلاقة».

وأكد أن الجيش السوداني مرتبط منذ قديم الأزل بالقوات المسلحة المصرية، قائلا إن العلاقات بين البلدين قوية في كل المجالات، ويجب المحافظة عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك