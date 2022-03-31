البرهان: لا نسمح بأي أمور تعكر صفو العلاقات السودانية المصرية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الجميع من مصلحته الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، سواء المسؤولين أو الشعوب أو وسائل الإعلام.

وأضاف البرهان، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن السودان يقوم بواجبه الأخلاقي تجاه الشعبين، فهو يعمل على تقوية العلاقة بين البلدين وإدامتها والمحافظة عليها، متابعًا: «لا نسمح أبدا بأي تقاطعات أو أمور تعكر صفو هذه العلاقة».

وأكد أن الجيش السوداني مرتبط منذ قديم الأزل بالقوات المسلحة المصرية، قائلا إن العلاقات بين البلدين قوية في كل المجالات، ويجب المحافظة عليها.