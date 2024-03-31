وزيرا خارجية السعودية وفلسطين يناقشان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة

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ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي بادر به مساء السبت مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى ناقشا خلاله "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الوزيران ناقشا خلال الاتصال "التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع".

وهنأ بن فرحان الدكتور محمد مصطفى بتكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية وبتوليه منصب وزير الخارجية الفلسطيني، متمنيا التوفيق والنجاح له والحكومة الفلسطينية الجديدة في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

يأتي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى بعد ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة أشتية وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب.