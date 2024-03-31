رئيس الفلبين يعيد تنظيم مسئوليات الوكالة المركزية لسياسات الأمن البحري

أعاد رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، تنظيم مسئوليات الوكالة المركزية لسياسات الأمن البحري، فيما تتصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي مع بكين.



وطبقا لقرار، مؤرخ في 25 مارس وصدر اليوم الأحد، فقد وجه ماركوس المجلس البحري الوطني بصياغة السياسات والتنسيق مع وكالات حكومية، بشأن جميع القضايا التي تؤثر على لأمن البحري، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.



وسيقود المجلس، لوكاس بيرسامين، السكرتير التنفيذي لماركوس، ويضم في عضويته وزراء الدفاع والطاقة والشئون الخارجية. ومن بين الأعضاء الآخرين، مستشار الأمن القومي للبلاد والمحامي العام. وأصبح المجلس الآن مكلفا بالاجتماع، بشكل ربع سنوي بدلا من مرتين في العام.



كما شكل ماركوس مكتبا رئاسيا للتعامل مع المخاوف البحرية.



وتعهد ماركوس مؤخرا باتخاذ إجراءات مضادة "مدروسة" ضد "هجمات خطيرة" من قبل سفن صينية، على سفن فلبينية.