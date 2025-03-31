تحرك رسمي في إيران بشأن تهديدات ترامب

استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية، عيسى كاملي، القائم بأعمال السفارة السويسرية، راعي المصالح الأميركية في طهران، وقام بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتضمنت هذه المذكرة الرسمية تحذير إيران من أي عمل عدواني ضدها، مع تأكيد تصميمها على الرد بشكل حاسم وفوري على أي تهديد قد تتعرض له، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة السويسرية، راعي المصالح الأمريكية في طهران، أنه سينقل الوضع على الفور إلى الإدارة الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق يحد من برنامجها النووي.

وقال ترامب، الأحد، في تصريحاته لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "إذا لم يبرموا اتفاقًا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يشهدوا مثله من قبل".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من إيران كوسيلة لممارسة الضغط على طهران.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإثنين، بـ"رد حازم" في حال تعرض بلاده لهجوم.

وقال خامنئي، في إشارة إلى ترامب، خلال خطبة عيد الفطر: "يهددون بإلحاق الضرر، لكن إن حصل ذلك، فسيتلقون بالتأكيد ردًا حازمًا" من إيران.

وأضاف خامنئي: "لا نتوقع حدوث أي اعتداء خارجي علينا، وإن حدث، فسنرد بضربة شديدة وقوية".