زيلينسكي يكشف أن دخل أسرته يبلغ نحو 365 ألف دولار في 2024

أعلن المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني نقلا عن إعلان أصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأسرته أن دخله هو وعائلته بلغ 2ر15 مليون هريفنيا (نحو 365 ألف دولار) العام الماضي.

وجاء نحو نصف الدخل من بيع سندات حكومية بينما اشتمل الباقي على راتب زيلينسكي وفوائده المصرفية ودخل من تأجير عقار خاص.

وأفاد المكتب الصحفي الرئاسي في بيان "ظل الرصيد النقدي لأسرة الرئيس في نهاية 2024 ثابتا بشكل كبير"، دون تجديد المبلغ بالتحديد.

وقبل تولي زيلينسكي المنصب، كان ممثلا ومنتجا سينمائيا ومؤلفا مشهورا. وتتفاوت تقديرات إجمالي ثروته، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك ملايين عدة من الدولارات، ولكن الرقم المحدد غير معروف.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة أنباء يونيان إن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، مازالا في أوكرانيا. وبالوضع في الاعتبار متطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع العائلة أي يقضي خمس دقائق معهم في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.