علق الإعلامي وائل الإبراشي على المشاهد المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراح يقيمها الأهالي بتجمعات كبيرة في أماكن مختلفة، رغم فرض حظر تجوال مؤقت وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف الإبراشي، عبر برنامج «التاسعة» الذي يقدمه على قناة مصر الأولى، مساء السبت: «مفيش مانع انك تفرح وتتبسط زي ما انت عايز، ب مش في زمن الكورونا، تبقى بتنتحر وبتموت الناس معاك، انت مش بتفرح كدا إنت بترقص جثة المعازيم وعلى جثة أسرتك».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، 1367 حالة إصابة جديدة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات 23 ألفا و449، و 34 حالة وفاة ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 913.