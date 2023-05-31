أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن اندهاشه إزاء إنفاق المصريين 55 مليار جنيه على السجائر خلال الأشهر التسعة الماضية، مناشدا المواطنين بالتوقف عن التدخين وتوفير النفقات.

وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء الثلاثاء: «لما نكمل سنة نوصل 60 مليار جنيه، قرابة 1.7 مليار دولار نفقات تدخين، مش الأطباء حذروا من التدخين ولا لا، كفاية ووفروا الفلوس 55 مليار جنيه في الهواء، غير الأضرار الصحية والأمراض».

وناشد من جانبه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ بتدشين حملة قومية للإقلاع عن التدخين، معقبا: «نحن في حاجة إلى حملة، كفايا كدا كل واحد يحافظ على صحته، أجري اتمشى شوية، ولا روح النادي».

وأكد بأن دعوته ستقابل بالهجوم والرفض بين المدخنين، معقبا: «أصحاب المقاهي والفنادق دلوقتي يزعلوا مني، والناس ممكن تشتمني لأني خايف عليهم وعايزهم يحافظوا على صحتهم، هتلاقي الناس بتشتمني؛ لكن أنا عايزك كويس والجهاز التنفسي سليم متقعدتش تكح طوال الوقت».