 كوريا الشمالية تطلق مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها قبالة سواحلها الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تطلق مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها قبالة سواحلها الشرقية

سول - (دب ا)
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 12:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 12:38 ص
أطلقت كوريا الشمالية مساء يوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، عدة مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها، قبالة سواحلها الشرقية، بحسب هيئة الاركان الكورية الجنوبية المشتركة. 

وقالت الهيئة أنه تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونج الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت الهيئة أنها تراقب الوضع تحسبا لعمليات إطلاق أخرى والحفاظ على وضعية الاستعداد.

يأتي إطلاق هذه المقذوفات بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي في أول استفزاز لها منذ مايو، مما أثار تساؤلات حول احتمالات محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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