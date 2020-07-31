كوريا الجنوبية تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و305 حالات.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تجاوز حاجز الـ30 حالة مجددا.



وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 36 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة وافدة من الخارج و14 حالة إصابة محلية، وأفادت بأن عدد الحالات الوافدة من الخارج سجل أكثر من 10 حالات لليوم الـ36 على التوالي منذ يوم 26 يونيو الماضي.



وظهرت 12 حالة من بين 22 حالة وافدة من الخارج من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وجاءت الـ10 حالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 6 حالات في إقليم كيونج كي، وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي وحالة واحدة في كل من مدينة دايجو وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي.



وجاءت 10 حالات من أوزبكستان و4 حالات من الولايات المتحدة وحالتان من الفلبين وحالة واحدة من كل من باكستان وبنغلاديش والمكسيك وروسيا البيضاء وفرنسا واليابان.



وشكلت إصابات العاصمة سول وضواحيها 12 حالة من أصل الـ14 إصابة محلية، منها 8 حالات في العاصمة و4 حالات في إقليم كيونج كي وحالتان في إقليم كانج وون.



وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة ليصل إلى 301 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 51 حالة إلى 13 ألفا و183 شخصا.