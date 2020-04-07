قالت الإعلامية صفاء أبو السعود، إنه ستتلقى عرضًا للمشاركة في عمل مسرحي جديد، لكنها ستحسم قرار مشاركها حال وجدت العمل مناسبًا لها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على شاشة "ten"، مساء الجمعة، أنها تحب الدراما التلفزيونية جدًا، وتفتقدها كثيرًا، مؤكدة استعدادها لتقديم عمل جديد شريطة أن يكون الدور مناسبًا لوضعها الحالي.

وأشارت إلى أن المخرج هو العنصر الأهم في العمل، وهو الذي يجب أن يختارها للعمل، متابعة: "عندما يرى المخرج أنني مناسبة للدور وأنا أقرأ النص ويعجني سينجح العمل".

وأوضحت صفاء: "لو جالي أي دور حلو بيقدم أي نوع من الرسائل، ليس بلضرورة عن الحرب أو القتال لكن رسالة بسيطة تلامس قلب المشاهد وتجعله يُقدِم على خطوة إيجابية".

واتفقت صفاء، بأن زمن الفن الحالي هو زمن الرسائل الإيجابية المحترمة والدراما التي تبعث برسالة وعودة المسلسلات التي تفيد الأسرة.