«مصر الخير»: نستهدف إنقاذ 100 ألف مريض قدم سكري من خطر البتر

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة قدم صحيح لتقديم علاج مجاني لمرضى القدم السكري جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشحذ الهمم وتجميع كافة مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب أجهزة الدولة لتنميتها وتطويرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن المبادرة تشهد تعاونًا بين المؤسسة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة الطبية العليا في مجلس الوزراء، مع التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في تحقيق الحماية والكشف المبكر والتوعية وإنشاء غرف شاملة مزودة بكافة الأجهزة اللازمة في المستشفيات الجامعية التي تشملها المرحلة الأولى.

ولفت زمزم، إلى أن الدولة تتحرك حاليًّا عبر إطلاق قوافل طبية متخصصة في أكثر من مجال، بعدما كان الأمر مقتصرًا على قوافل لعلاج مرضى العيون فقط، لكن الأمر يشمل حاليًّا 14 تخصصًا طبيًّا.

وأكد أن الأولوية ستكون في المرحلة المقبلة لمرضى القدم السكري لإنقاذ أكبر عدد ممكن، موضحًا أن المستهدف في هذا العام علاج وإنقاذ 100 ألف مريض من المرض الذي يقود في النهاية إلى بتر القدم.

وأوضح أنه سيتم قريبًا إعلان مناطق تقديم العلاج في المستشفيات الجامعية وبعض العيادات الخارجية، معلنًا إتاحة رقم خط ساخن "15101"، لاستقبال طلبات العلاج من القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

وكان المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قد أعلن إطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى فى مستشفيات جامعية، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى "القدم السكري" غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكري.