مسؤول أمريكي: قواتنا في العراق نفذت ضربة ضد مقاتلين حاولوا إطلاق مسيرات في بابل

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة (سي إن إن)، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في العراق نفذت ضربة جوية ضد "مقاتلين" حاولوا إطلاق طائرات مسيرة في محافظة بابل بجنوب بغداد لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين.

وأضاف المسؤول أن الطائرات المسيرة قُدِّر أنها تشكل تهديدا لتلك القوات، وتابع أن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بسلامة وأمن جنودها".

وتابع: "نحن نحافظ على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة".

ولم يتضح من هم المقاتلون، لكن الميليشيات المدعومة من إيران شنت عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ منذ أواخر العام الماضي، مما دفع الولايات المتحدة في كثير من الأحيان إلى الرد، بحسب سي إن إن.

وكانت قناة "السومرية نيوز" العراقية أفادت، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين شمالي مدينة بابل.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تكشف عن هويته أن "انفجارين وقعا ضمن مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر في بابل".

وأضاف المصدر أنه لم يتم التأكد من طبيعة الانفجارين، وما إذا كانا ناجمين عن قصف أو حادث عرضي، مشيرا إلى "تسجيل ثلاثة شهداء وثلاثة مصابين كحصيلة أولية".

وذكر الحشد الشعبي أن "استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال بابل تم بواسطة صواريخ اطلقت من طائرات مسيرة".