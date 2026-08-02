مقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار بمطعم في ولاية ايداهو الامريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بعد ظهر يوم السبت في سلسلة مطاعم "إن إن أوت" للوجبات السريعة بجنوب ولاية ايداهو الأمريكية.

وقال ماثيو هيكس، رئيس شرطة مدينة توين فولز، خلال مؤتمر صحفي إن مطلق النار كان من بين القتلى. وأضاف أن الشرطة لا تزال تحاول تحديد الدوافع والهوية الخاصة بمطلق النار.

وقال هيكس: "نعتقد أن التهديد الموجه للمجتمع قد انتهى". وأوضح أنه لا يعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يزالون في مرحلة إبلاغ أقارب الضحايا، واصفا ما حدث بأنه "كان مسرحاً فوضوياً للغاية".

وقبل انعقاد المؤتمر الصحفي، قال برينت رينكي، عضو مجلس مفوضي مقاطعة توين فولز، إن المأمور جاك جونسون أخبره بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الحادث.

وقال لاين كوهن (34 عاماً) إنه كان يتوقف عند إشارة مرور بالقرب من مطعم "إن إن أوت" عندما شاهد شخصاً يحمل بندقية من طراز (إيه أر) يخرج من منطقة خدمة السيارات. ثم بدأ رجل يحمل مسدسا في إطلاق النار على مطلق النار.

وأضاف أنه شاهد بعد ذلك شخصا يرتدي زي مطعم "إن إن أوت" يسحب امرأة ، ترتدي أيضا الزي الموحد للمطعم وكانت تنزف جراء إصابتها بطلق ناري في الصدر، عبر موقف السيارات. وبقي الموظف وكوهن والرجل الذي يحمل المسددس إلى أن وصل المسعفون لنقل المصابة.

وقال كوهن: "كانت حالتها سيئة للغاية، لكنني لا أعلم ما حدث بعد ذلك. أتمنى أن تكون قد نجت".

وأوضح كوهن أن الشرطة طلبت منه إخلاء المكان لأن إطلاق النار كان لا يزال مستمرا.

كما أشار إلى أن مطلق النار أطلق ثلاث أو أربع جولات من الذخيرة على الأقل، ولم يكن واضحا ما إذا كان هناك شخص مستهدف بشكل خاص أم لا.

وقال هيكس إن إطلاق النار وقع بالقرب من منطقة تسوق مزدحمة، وكان يتواجد مئات الأشخاص في المكان في ذلك الوقت. وقامت الشرطة باستجواب الشهود وطالبت أي شخص لديه معلومات بالتواصل مع السلطات.

ونصحت الشرطة المواطنين باجتناب المنطقة وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إليها.

وقالت تايلور مارشنر، المتحدثة باسم مركز "سانت لوكس ماجيك فالي" الطبي، في بيان إن المركز الطبي "يعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون وفرق الاستجابة للطوارئ أثناء إدارتهم للوضع".

وتقع مدينة توين فولز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، على بعد حوالي 130 ميلا (205 كيلومترات) جنوب شرق مدينة بويسي، ونحو 75 ميلا (120 كيلومتراً) شمال حدود ولاية نيفادا.