زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير الأمن العام بسبب الأمطار

أقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وزير الأمن العام ري تاي سوب ورؤساء اللجان الإقليمية، محملا إياهم المسؤولية عن الأضرار الجسيمة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة الأخيرة في المناطق الحدودية الشمالية على طول نهر أم نوك.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع طارئ موسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، في مدينة سينويجو على الحدود في محافظة شمال بيونجان يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية المركزية.

وكان كيم قد تفقد المناطق المتضررة من الفيضانات في سينويجو ومدينة أويجو بالمحافظة يوم الأحد، وأشرف على عملية إنقاذ حوالي خمسة آلاف ساكن محاصر باستخدام مروحيات الجيش، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وخلال اجتماع الثلاثاء، عينت كوريا الشمالية بانج تو سوب، النائب الأول لمدير إدارة القيادة السياسية للشؤون العسكرية في حزب العمال الكوري، وزيرا للأمن العام.