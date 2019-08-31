سيرينا ويليامز تعبر موخوفا وتبلغ دور 16 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

اقتربت سيرينا وليامز خطوة أخرى من معادلة الرقم القياسي لمرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا بانتصار مريح 6-3 و6-2 على التشيكية كارولينا موخوفا يوم الجمعة لتبلغ دور الستة عشر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

واحتفظت موخوفا، التي بلغت دور الثمانية في بطولة ويمبلدون، بإرسالها لتتقدم 3-2 في بداية اللقاء وهو الأول لها في مسيرتها أمام سيرينا لكن بطلة أمريكا المفتوحة ست مرات زادت من وتيرة الأداء وفازت بالأشواط السبعة التالية لتسيطر على اللقاء.

وقالت سيرينا، التي حققت 18 انتصارا مقابل خسارة واحدة في الدور الثالث في أمريكا المفتوحة، في مقابلة داخل الملعب عقب المباراة ”أعتقد أني كنت قوية للغاية اليوم وهذا جيد حقا بالنسبة لي“.

واستفادت سيرينا من الأداء السيئ على الإرسال لمنافستها موخوفا وكسرت إرسالها خمس مرات، بما في ذلك في الشوط الأخير، حيث ضمنت الفوز بعد أن سددت منافستها التشيكية ضربة أمامية إلى خارج الملعب.



وفازت موخوفا، التي بلغت الدور الثالث في أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد صعودها من التصفيات في ظهورها الأول في قرعة بطولة كبرى، بنسبة 36 في المئة من نقاط إرسالها الثاني.

وستلعب سيرينا في المباراة المقبلة أمام الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 22 في البطولة التي فازت على اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا في وقت سابق يوم الجمعة.