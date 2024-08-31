«جيلى» الصينية تعتزم التجميع المحلى لطرازين من سياراتها فى مصر قبل نهاية 2024

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• التجميع سيتم بمصنع «جلوبال أوتو» بمدينة السادس من أكتوبر

تعتزم شركة جيلى الصينية التجميع المحلى لطرازين من سياراتها فى مصر قبل نهاية 2024، بحسب ما ذكره مصدر مطلع فى مجموعة أوتو موبيليتى وكيل سيارات جيلى فى مصر.

وفق المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، فإن التجميع سيكون فى مصنع «جلوبال أوتو» بمدينة السادس من أكتوبر والذى يجرى حاليا تجميع سيارات «بى إم دابليو» به.

وتأسست شركة أوتو موبيليتى فى عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط، وهم شركة على الغانم وأولاده للسيارات الكويتية، وشركة محمد يوسف ناغى للسيارات السعودية، ومجموعة العرجانى المصرية.

وقال المصدر إن الشركة اتجهت إلى التجميع المحلى فى وقت يوجد فيه صعوبة فى الاستيراد، وهو ما سيمكنها من ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.

مجموعة جيلى أوتو هى مجموعة رائدة لتصنيع السيارات تتخذ من هانغتشو بالصين مقرا لها، وتأسست عام 1997 كشركة فرعية تابعة لمجوعة تشجيانغ جيلى القابضة.

وتتولى مجموعة جيلى أوتو بيع السيارات تحت علامة جيلى أوتو، وتملك حصة 50% فى علامة لينك آند كو.

وفى يونيو الماضى، أعلنت شركة أوتو موبيليتى عن فتح باب الحجز لسيارات جيلى ستار راى Starray 2025 الجديدة كليًا من خلال 4 فئات مختلفة فى السوق المصرية.

وحدد الشركة أسعار السيارة ستار راى 2025 الفئة بنحو 1.649 مليون جنيه، والفئة الثانية 1.749 مليون جنيه، والثالثة بسعر 1.849 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة سجلت 1.929 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن شركة أوتو موبيليتى قد أعلنت عن بداية تصنيع سيارتين جيلى فى مصر؛ إحداهما سيدان والأخرى رياضية، قبل نهاية العام الحالى.

من جانب آخر، لا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.