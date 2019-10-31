جامعة برلين تقضي بأحقية وزيرة الأسرة الألمانية في الاحتفاظ بدرجة الدكتوراة

علنت جامعة برلين الحرة في العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الأربعاء، أن من حق وزيرة الأسرة، فرانتسيسكا جيفي، الاحتفاظ بدرجة الدكتوراه.

وأعلنت الجامعة مساء اليوم أن رئاستها قررت بالإجماع أن جيفي تستحق أن يُوَجَّه إليها اللوم فيما يتعلق بأطروحتها مع عدم سحب الدرجة العلمية الممنوحة لها " دكتوراه في العلوم السياسية".

وأوضحت الجامعة أن القرار صدر بعد دراسة شاملة وعقد جلسة استمر لعدة ساعات، وأضافت أنه " تم إخطار السيدة الدكتورة جيفي بقرار رئاسة الجامعة اليوم الأربعاء".

بهذا تستطيع جيفي الاحتفاظ بمنصبها الوزاري، إذ أنها كانت أعلنت اعتزامها الاستقالة من منصبها في حال تم سحب درجة الدكتوراه منها.

وبسبب تأرجح سير القضية، تخلت جيفي عن الترشح لرئاسة حزبها الاشتراكي، على الرغم من أن فرصا جيدة كانت قد أُتيحت لها في هذا الشأن.

كان قد أُعْلِنَ في مايو الماضي عن العثور على أخطاء ونقل لنصوص مسروقة برسالة الدكتوراه التي أعدتها الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر مما كان معتقدا من قبل.

وقال موقع الكشف عن عمليات الانتحال على شبكة الإنترنت المعروف باسم "فرونيبلاج" إن أكثر من ثلث صفحات الرسالة ، وتحديدا 76 صفحة من بين 205 هي نصوص منتحلة.

وأضاف الموقع أن جيفي نقلت نصوصا أجنبية على أكثر من ثلاثة أرباع إحدى صفحات العمل.

كانت مجلة "شبيجل" قالت قبل فترة إن الموقع انتهى من فحص أطروحة الدكتوراه الخاصة بالوزيرة من حيث وجود سرقات علمية بها.

كما تقوم جامعة برلين الحرة منذ فبراير الماضي بفحص رسالة جيفي للاشتباه في اقترافها سرقات علمية.

وكانت جيفي طلبت بنفسها من الجامعة القيام بهذا الفحص بعدما اشتكى الموقع من صياغة عدة مواضع في الرسالة، مؤكدة بالقول إنها "ألفت عملها وفقا لأحسن ما وصلت إليه من علم واقتناع".

كانت جيفي أعدت أطروحة الدكتوراه بين 2005 و 2009 في مجال العلوم السياسية بمعهد أوتو سور بجامعة برلين الحرة.

وأتمت جيفي أطروحتها تحت عنوان: "طريق أوروبا نحو المواطن – سياسة المفوضية الأوروبية نحو مشاركة المجتمع المدني".