حمى الخنازير الإفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

أعلن مسئولون ألمان، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في ولاية سكسونيا، مما يعني أن الفيروس انتشر الآن خارج براندنبورج ليصل إلى ولاية ألمانية أخرى في الشرق.

وقالت وزارة الشئون الاجتماعية في سكسونيا إنه تم العثور على خنزير بري مصاب بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي، بعد تأكيد إصابته من خلال فحص أجراه معهد فريدريش لوفلر اليوم السبت.

وناشدت وزيرة الشئون الاجتماعية في الولاية بيترا كوبينج مربي الخنازير باستمرار تطبيق تدابير وقائية لحماية حيواناتهم.

ويوجد أكثر من 3000 مزارع وحوالي 669 ألف خنزير في ولاية سكسونيا.

وفي السابق، تأثرت الخنازير البرية في شرق ألمانيا على طول الحدود مع بولندا بالمرض، وتم اكتشاف أول حالة في المنطقة في سبتمبر.