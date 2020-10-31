كوت ديفوار تنتخب رئيسا وسط مخاوف من المقاطعة والاضطرابات

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تنتخب كوت ديفوار رئيسا اليوم السبت في انتخابات تثير مخاوف من حدوث اضطرابات قد تهدد الاستقرار السياسي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن أكثر من 20 شخصا قتلوا في أعمال عنف قبل الانتخابات.

وحظرت الحكومة المظاهرات العامة في منتصف أغسطس، وقامت قوات الأمن بشكل متكرر بتفريق احتجاجات المعارضة واعتقلت المتظاهرين في اشتباكات عنيفة.

ويتنافس أربعة مرشحين على أعلى منصب في البلاد.

ويعتبر الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2011، أقوى مرشحي الانتخابات.

وكان واتارا/78 عاما/ قد تعهد في وقت سابق بالاستقالة بعد ولايته الثانية. لكنه أعلن في أغسطس الماضي عزمه خوض الانتخابات، بعد شهر من الوفاة المفاجئة لخليفته المختار، رئيس الوزراء السابق، أمادو جون كوليبالي.

يسمح دستور كوت ديفوار بفترتين رئاسيتين فقط كل منهما خمس سنوات، لكن حزب تجمع الجمهوريين بزعامة واتارا يؤكد أن التعديل الدستوري في عام 2016 أعاد الأمور إلى بدايتها من جديد.

ويقول المنافسان الرئيسيان للرئيس الحالي وهما كونان بيدي/86 عاما/ وباسكال أفي نجيسان/67 عاما/ إن ترشح واتارا غير دستوري ودعا الاثنان إلى مقاطعة الانتخابات والعصيان المدني.

ويشكل بيدي ، الرئيس الأسبق في الفترة من 1993 إلى 1999 وزعيم حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار - التجمع الديمقراطي الأفريقي ـــ أكبر تهديد لإعادة انتخاب واتارا.

كما يعتبر نجيسان ، رئيس الوزراء السابق الذي يقود حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، خصما قويا أيضا.

ويتوقع المحللون أن تكون فرص نجاح المرشح الرابع المستقل، كونان كواديو بيرتين ، 51 عاما ، ضئيلة.

ويحق لما يقرب من 5ر7 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 22 ألف مركز اقتراع بين الساعة السابعة صباحا والخامسة مساء (من 0700 إلى 1700 بتوقيت جرينتش) .

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50 في المئة على الأقل من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

ومن المتوقع إعلان النتائج في غضون ثلاثة أيام بعد التصويت.