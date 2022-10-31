علاء عبد العال: حزين على الخسارة من الاتحاد

أبدى علاء عبدالعال المدير الفني لطلائع الجيش، حزنه الكبير بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وقال عبدالعال : «حزين بسبب الخسارة، لكن الاتحاد أفضل بكثير على الصعيد الفني بقيادة مدربه الصربي زوران الذي يملك قدرات تدريبية رائعة، سأعيد حساباتي في فترة التوقف، لتطوير الأداء بشكل أكبر، وهناك أمر ما يبدو خاطئا داخل الفريق سأقوم بمراجعته».

وأشار إلى أن جمهور الاتحاد صنع الفارق، بعدما ساهم في انتفاضة فريقه، خاصة أن هناك بعض اللاعبين في الطلائع لم يخوضوا أي مباريات أمام الجماهير من قبل.

وتابع : «تراجع الفريق في الشوط الثاني علامة استفهام، وعناصر الخبرة قدمت كل ما لديها في الشوط الأول».