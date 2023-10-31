وجوه جديدة في لجنة الحكام

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يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إجراء عدد من التغييرات على لجنة الحكام بالجبلاية.

رئيس اتحاد الكرة كان قد عقد في الأيام الماضية جلسة طارئة مع البرتغالي فيتور بيريرا لمطالبته بأهمية وضرورة معالجة الأخطاء التي يرتكبها الحكام في مباريات الدوري العام خاصة في ظل الانتقادات الموجهة من مسؤولي الأندية والجماهير جدلا حول الأخطاء التحكيمية.

مسؤولو اتحاد الكرة يبحثون إضافة عناصر جديدة في لجنة الحكام لمساعدة فيتور بيريرا في مهام عمل اللجنة.

واتفق اتحاد الكرة مع رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا انضمام وجوه جديد للجنة حال استمرار الأخطاء التحكيمية في المواجهات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد علام في اجتماعه مع بيريرا ضرورة تقليل أخطاء الحكام مع تطوير مستواهم، خاصة وأن اتحاد الكرة يحاول إنجاز كافة متطلبات لجنة الحكام.

وتشمل لجنة الحكام في الموسم الجديد (2023-2024)، (فيتور بيريرا "رئيس اللجنة"، محمد فاروق "نائب رئيس اللجنة"). وتضم العضوية: (حمدي القاضي - مجدي رزق - أحمد الساهر - سعيد عبد الغفار - أحمد جارحي - مهند دبا - وائل صباغ - محمد فرج).