مهرجان القاهرة السينمائي يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاي لبحث سبل التعاون المشترك

زار وفد من مهرجان شنغهاي السينمائي، مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.

وضم الوفد شيلا تونج نائبة المدير العام للمهرجان الصيني، والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض، والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.

واطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة والاستعدادات لإطلاق دورته الـ45، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الاتفاق على تنظيم أسبوع لمصر في النسخة القادمة من مهرجان شنغهاي، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كل المهرجانين، سواء في تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.

فيما أقيم حفل عشاء للضيوف، دعا إليه رئيس المهرجان حسين فهمي، بحضور هشام عبد الخالق رئيس غرفة الصناعة السينما.

وتطرق الحديث فيه أيضا لدعم العلاقة الفنية بين مصر والصين.